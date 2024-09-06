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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1778 года. По (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: По

Аверс монеты - Двойной луидор 1778 года По - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1778 года По - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Editions V. GADOURY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 25,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1778
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор По
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1778 года. По. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе JEAN VINCHON NUMISMATIQUE за 16000 EUR. Торги состоялись 26 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Beaussant Lefèvre (1)
  • cgb.fr (2)
  • Heritage (1)
  • iNumis (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Maître Wattebled (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (4)
  • Spink (1)
  • V. GADOURY (5)
  • VINCHON (2)
Франция Двойной луидор 1778 на аукционе MDC Monaco - March 9, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2846 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Франция Двойной луидор 1778 на аукционе VINCHON - April 26, 2023
Продавец VINCHON
Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
17567 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Франция Двойной луидор 1778 на аукционе VINCHON - April 26, 2023
Продавец VINCHON
Дата 26 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Франция Двойной луидор 1778 на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1778 на аукционе Beaussant Lefèvre - July 1, 2022
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1778 на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1778 на аукционе cgb.fr - June 15, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 15 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1778 на аукционе V. GADOURY - May 14, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 14 мая 2021
Сохранность F
Цена
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Франция Двойной луидор 1778 на аукционе Monnaies d'Antan - November 28, 2020
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1778 на аукционе iNumis - October 6, 2020
Продавец iNumis
Дата 6 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1778 на аукционе V. GADOURY - June 20, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность F
Цена
Франция Двойной луидор 1778 на аукционе Jean ELSEN - March 15, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1778 на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1778 на аукционе V. GADOURY - November 14, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность F
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Франция Двойной луидор 1778 на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 21, 2013
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 21 октября 2013
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1778 на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2013
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1778 на аукционе cgb.fr - December 5, 2012
Продавец cgb.fr
Дата 5 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1778 на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1778 на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2011
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2011
Сохранность F
Цена
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Франция Двойной луидор 1778 на аукционе Spink - November 30, 2010
Продавец Spink
Дата 30 ноября 2010
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1778 на аукционе Heritage - January 11, 2003
Франция Двойной луидор 1778 на аукционе Heritage - January 11, 2003
Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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