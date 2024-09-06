Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1778 года. По (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: По
Фотография: Editions V. GADOURY
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 25,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1778
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор По
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1778 года. По. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе JEAN VINCHON NUMISMATIQUE за 16000 EUR. Торги состоялись 26 апреля 2023.
Сохранность
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Продавец VINCHON
Дата 26 апреля 2023
Сохранность F
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июля 2022
Сохранность VF
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 мая 2021
Сохранность F
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 6 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность F
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2013
Сохранность VF
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Продавец cgb.fr
Дата 5 декабря 2012
Сохранность XF
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2011
Сохранность F
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Продавец Spink
Дата 30 ноября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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