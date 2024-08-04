Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1778 года Q. Перпиньян (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Перпиньян
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,074
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1778
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Перпиньян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1778 года со знаком Q. Перпиньян. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 530 проданному на аукционе MDC Monaco за 8500 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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