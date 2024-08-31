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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1787 года B. Руан (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Руан

Аверс монеты - Двойной луидор 1787 года B Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1787 года B Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 87,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1787
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Руан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1787 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе Creusy Numismatique SARL за 1100 CHF. Торги состоялись 5 декабря 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Chaponnière (1)
  • Creusy Numismatique (1)
  • FEYDEAU BOURSE (1)
  • Grün (1)
  • Hess Divo (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • UBS (3)
  • WCN (1)
Франция Двойной луидор 1787 B на аукционе Chaponnière - November 13, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность F
Цена
957 $
Цена в валюте аукциона 900 CHF
Франция Двойной луидор 1787 B на аукционе FEYDEAU BOURSE - April 22, 2021
Продавец FEYDEAU BOURSE
Дата 22 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
1021 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Франция Двойной луидор 1787 B на аукционе Hess Divo - December 3, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2015
Сохранность F
Цена
******
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Франция Двойной луидор 1787 B на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Франция Двойной луидор 1787 B на аукционе Creusy Numismatique - December 5, 2013
Продавец Creusy Numismatique
Дата 5 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 B на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 B на аукционе UBS - September 6, 2010
Продавец UBS
Дата 6 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1787 B на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1787 B на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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