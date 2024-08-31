Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1787 года B. Руан (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Руан
Фотография: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 87,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1787
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Руан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1787 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе Creusy Numismatique SARL за 1100 CHF. Торги состоялись 5 декабря 2013.
Сохранность
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Продавец FEYDEAU BOURSE
Дата 22 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
1021 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Creusy Numismatique
Дата 5 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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