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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1787 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Двойной луидор 1787 A Париж
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1787 AA Мец
Средняя цена 990 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1787 B Руан
Средняя цена 750 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1787 D Лион
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1787 H Ля-Рошель
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1787 I Лимож
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1787 K Бордо
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1787 N Монпелье
Средняя цена 910 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1787 R Орлеан
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1787 T Нант
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1787 W Лилль
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1787 A Париж
Средняя цена 680 $
Продажи
2 210
Аверс
Реверс
Луидор 1787 AA Мец
Средняя цена 790 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Луидор 1787 B Руан
Средняя цена 760 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
Луидор 1787 D Лион
Средняя цена 730 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
Луидор 1787 H Ля-Рошель
Средняя цена 910 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
Луидор 1787 I Лимож
Средняя цена 710 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Луидор 1787 K Бордо
Средняя цена 600 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Луидор 1787 MA Марсель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1787 N Монпелье
Средняя цена 460 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Луидор 1787 R Орлеан
Средняя цена 690 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Луидор 1787 T Нант
Средняя цена 720 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
Луидор 1787 W Лилль
Средняя цена 620 $
Продажи
0 23
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