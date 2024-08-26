Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1787 года R. Орлеан (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Орлеан
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1787
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Орлеан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (11)
Цены на аукционах
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