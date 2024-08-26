Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1787 года AA. Мец (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Мец
Фотография: Downies
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 119,365
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1787
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Мец
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1787 года со знаком AA. Мец. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 2000 EUR. Торги состоялись 23 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rapp
Дата 6 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 23 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Florange
Дата 25 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 4 декабря 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 28 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец iNumis
Дата 18 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 23 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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