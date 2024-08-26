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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1787 года AA. Мец (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Мец

Аверс монеты - Луидор 1787 года AA Мец - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1787 года AA Мец - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Downies

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 119,365

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1787
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Мец
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1787 года со знаком AA. Мец. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 2000 EUR. Торги состоялись 23 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (2)
  • MDC Monaco (2)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • Rapp (1)
  • SINCONA (1)
  • Spink (1)
  • V. GADOURY (1)
  • WAG (1)
Франция Луидор 1787 AA на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
706 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Франция Луидор 1787 AA на аукционе cgb.fr - June 7, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность AU
Цена
1176 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Франция Луидор 1787 AA на аукционе cgb.fr - June 7, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1787 AA на аукционе Rapp - May 6, 2022
Продавец Rapp
Дата 6 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция Луидор 1787 AA на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 AA на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1787 AA на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1787 AA на аукционе V. GADOURY - June 20, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Франция Луидор 1787 AA на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 AA на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 23, 2018
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 23 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 AA на аукционе Florange - May 25, 2018
Продавец Florange
Дата 25 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 AA на аукционе Downies - May 24, 2018
Продавец Downies
Дата 24 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Франция Луидор 1787 AA на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 AA на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 AA на аукционе Jean ELSEN - December 4, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 4 декабря 2015
Сохранность F
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Франция Луидор 1787 AA на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 28, 2015
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 28 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Франция Луидор 1787 AA на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 AA на аукционе iNumis - March 18, 2014
Продавец iNumis
Дата 18 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 AA на аукционе ALDE & OGN / Guillard - May 23, 2013
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 23 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Франция Луидор 1787 AA на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 AA на аукционе Spink - July 22, 2003
Продавец Spink
Дата 22 июля 2003
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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