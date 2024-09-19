Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1787 года H. Ля-Рошель (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Ля-Рошель
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 65,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1787
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Ля-Рошель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1787 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Muizon – Rieunier за 1900 EUR. Торги состоялись 21 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 20 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 16 января 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Muizon – Rieunier
Дата 21 ноября 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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