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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1787 года H. Ля-Рошель (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Ля-Рошель

Аверс монеты - Луидор 1787 года H Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1787 года H Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 65,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1787
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Ля-Рошель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1787 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Muizon – Rieunier за 1900 EUR. Торги состоялись 21 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Nomisma Aste (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • V. GADOURY (1)
  • WAG (1)
  • Warin Global Investments (3)
Франция Луидор 1787 H на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
642 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франция Луидор 1787 H на аукционе MDC Monaco - March 9, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
930 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Франция Луидор 1787 H на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1787 H на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция Луидор 1787 H на аукционе Nomisma Aste - October 23, 2022
Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 H на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Франция Луидор 1787 H на аукционе cgb.fr - March 8, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Франция Луидор 1787 H на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1787 H на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1787 H на аукционе DNW - May 6, 2020
Продавец DNW
Дата 6 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 H на аукционе V. GADOURY - June 20, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Франция Луидор 1787 H на аукционе Münzenonline - April 26, 2019
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 H на аукционе Numismática Leilões - March 20, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 20 марта 2019
Сохранность XF
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Франция Луидор 1787 H на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 H на аукционе Warin Global Investments - January 16, 2019
Продавец Warin Global Investments
Дата 16 января 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1787 H на аукционе Warin Global Investments - November 13, 2018
Продавец Warin Global Investments
Дата 13 ноября 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Франция Луидор 1787 H на аукционе Beaussant Lefèvre - June 1, 2018
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 1 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 H на аукционе Warin Global Investments - March 23, 2018
Продавец Warin Global Investments
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1787 H на аукционе iNumis - March 10, 2015
Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 H на аукционе Muizon – Rieunier - November 21, 2014
Продавец Muizon – Rieunier
Дата 21 ноября 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция Луидор 1787 H на аукционе iNumis - March 18, 2014
Продавец iNumis
Дата 18 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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