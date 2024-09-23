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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1787 года AA. Мец (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Мец

Аверс монеты - Двойной луидор 1787 года AA Мец - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1787 года AA Мец - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 155,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1787
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Мец
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1787 года со знаком AA. Мец. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1514 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1500 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • V. GADOURY (2)
Франция Двойной луидор 1787 AA на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1521 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Франция Двойной луидор 1787 AA на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1303 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Франция Двойной луидор 1787 AA на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 AA на аукционе Attica Auctions - December 10, 2023
Продавец Attica Auctions
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 AA на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1787 AA на аукционе Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 AA на аукционе Attica Auctions - June 26, 2022
Продавец Attica Auctions
Дата 26 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Франция Двойной луидор 1787 AA на аукционе V. GADOURY - May 14, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 14 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 AA на аукционе Jean ELSEN - December 11, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 AA на аукционе V. GADOURY - June 20, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 AA на аукционе Jean ELSEN - June 14, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 AA на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2018
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
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Франция Двойной луидор 1787 AA на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 AA на аукционе Heritage - September 12, 2017
Франция Двойной луидор 1787 AA на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU55 NGC
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Франция Двойной луидор 1787 AA на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
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Франция Двойной луидор 1787 AA на аукционе Heritage - January 13, 2016
Франция Двойной луидор 1787 AA на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU
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Франция Двойной луидор 1787 AA на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 AA на аукционе Spink - September 25, 2012
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 AA на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность XF
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Франция Двойной луидор 1787 AA на аукционе Heritage - January 3, 2012
Франция Двойной луидор 1787 AA на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU55 NGC
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Франция Двойной луидор 1787 AA на аукционе Jean ELSEN - June 17, 2011
Продавец Jean ELSEN
Дата 17 июня 2011
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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