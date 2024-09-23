Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1787 года AA. Мец (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Мец
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 155,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1787
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Мец
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1787 года со знаком AA. Мец. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1514 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1500 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Attica Auctions
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 25 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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