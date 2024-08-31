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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1787 года B. Руан (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Руан

Аверс монеты - Луидор 1787 года B Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1787 года B Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 99,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1787
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Руан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1787 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе JEAN VINCHON NUMISMATIQUE за 1400 EUR. Торги состоялись 24 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • VINCHON (1)
Франция Луидор 1787 B на аукционе cgb.fr - June 6, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
1233 $
Цена в валюте аукциона 1151 EUR
Франция Луидор 1787 B на аукционе VINCHON - May 25, 2023
Продавец VINCHON
Дата 25 мая 2023
Сохранность F
Цена
1506 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Франция Луидор 1787 B на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 B на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция Луидор 1787 B на аукционе cgb.fr - August 3, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 3 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1787 B на аукционе cgb.fr - July 27, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 27 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1787 B на аукционе V. GADOURY - May 14, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Франция Луидор 1787 B на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция Луидор 1787 B на аукционе Russiancoin - February 20, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 20 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Франция Луидор 1787 B на аукционе Russiancoin - January 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 января 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Франция Луидор 1787 B на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1787 B на аукционе Russiancoin - November 14, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 14 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция Луидор 1787 B на аукционе London Coins - June 1, 2019
Продавец London Coins
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF
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Франция Луидор 1787 B на аукционе Stack's - May 14, 2018
Франция Луидор 1787 B на аукционе Stack's - May 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1787 B на аукционе Rauch - November 18, 2017
Продавец Rauch
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
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Франция Луидор 1787 B на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность VF
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Франция Луидор 1787 B на аукционе SINCONA - May 20, 2016
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Франция Луидор 1787 B на аукционе Jean ELSEN - December 4, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 4 декабря 2015
Сохранность F
Цена
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Франция Луидор 1787 B на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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