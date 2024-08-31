Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1787 года B. Руан (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Руан
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 99,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1787
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Руан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1787 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе JEAN VINCHON NUMISMATIQUE за 1400 EUR. Торги состоялись 24 мая 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
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Продавец cgb.fr
Дата 3 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 14 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец London Coins
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Rauch
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 4 декабря 2015
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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