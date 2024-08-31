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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1787 года K. Бордо (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Бордо

Аверс монеты - Луидор 1787 года K Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1787 года K Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 19,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1787
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Бордо
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1787 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 2302 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1250 USD. Торги состоялись 31 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Луидор 1787 K на аукционе Goldberg - February 1, 2023
Продавец Goldberg
Дата 1 февраля 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1250 $
Цена в валюте аукциона 1250 USD
Франция Луидор 1787 K на аукционе New York Sale - January 11, 2023
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
805 $
Цена в валюте аукциона 805 USD
Франция Луидор 1787 K на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Франция Луидор 1787 K на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Франция Луидор 1787 K на аукционе HIRSCH - September 22, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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