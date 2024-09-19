Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1787 года H. Ля-Рошель (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Ля-Рошель
Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 12,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1787
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Ля-Рошель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1787 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе iNumis за 1950 EUR. Торги состоялись 24 мая 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
1262 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец HAYNAULT
Дата 30 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Boule
Дата 16 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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