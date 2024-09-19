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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1787 года H. Ля-Рошель (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Ля-Рошель

Аверс монеты - Двойной луидор 1787 года H Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1787 года H Ля-Рошель - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 12,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1787
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Ля-Рошель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1787 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе iNumis за 1950 EUR. Торги состоялись 24 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • iNumis (2)
  • Jean ELSEN (1)
  • MDC Monaco (1)
  • SINCONA (1)
  • Spink (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (1)
  • VINCHON (1)
Франция Двойной луидор 1787 H на аукционе MDC Monaco - March 9, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 9 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1040 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Франция Двойной луидор 1787 H на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
1262 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Франция Двойной луидор 1787 H на аукционе Florange - January 18, 2023
Продавец Florange
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1787 H на аукционе Florange - January 15, 2021
Продавец Florange
Дата 15 января 2021
Сохранность AU
Цена
Франция Двойной луидор 1787 H на аукционе iNumis - October 6, 2020
Продавец iNumis
Дата 6 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1787 H на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 H на аукционе HAYNAULT - March 30, 2019
Продавец HAYNAULT
Дата 30 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 H на аукционе Auction World - October 21, 2018
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1787 H на аукционе VINCHON - May 30, 2017
Продавец VINCHON
Дата 30 мая 2017
Сохранность F
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 H на аукционе Boule - October 16, 2015
Продавец Boule
Дата 16 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 H на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 H на аукционе iNumis - May 24, 2012
Продавец iNumis
Дата 24 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 H на аукционе Jean ELSEN - March 16, 2012
Продавец Jean ELSEN
Дата 16 марта 2012
Сохранность Нет оценки
Цена
Франция Двойной луидор 1787 H на аукционе UBS - September 6, 2010
Продавец UBS
Дата 6 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1787 H на аукционе Spink - September 23, 2008
Продавец Spink
Дата 23 сентября 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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