Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1787 года I. Лимож (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лимож
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 108,936
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1787
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лимож
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1787 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 20438 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2100 USD. Торги состоялись 10 августа 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (2)
- Aureo & Calicó (1)
- cgb.fr (3)
- Chaponnière (1)
- Emporium Hamburg (1)
- FEYDEAU BOURSE (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (2)
- Heritage (6)
- Heritage Eur (1)
- iNumis (2)
- Künker (3)
- MDC Monaco (1)
- Monnaies d'Antan (2)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Numis.be (1)
- Rauch (2)
- Rhenumis (1)
- Roma Numismatics (1)
- Stack's (3)
- Tauler & Fau (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (1)
- Warin Global Investments (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
657 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Heritage
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 780 USD
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 28 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец FEYDEAU BOURSE
Дата 22 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец cgb.fr
Дата 28 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Warin Global Investments
Дата 16 января 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Луидор 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск