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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1787 года I. Лимож (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лимож

Аверс монеты - Луидор 1787 года I Лимож - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1787 года I Лимож - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 108,936

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1787
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лимож
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1787 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 20438 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2100 USD. Торги состоялись 10 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Roma Numismatics (1)
  • Stack's (3)
  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
  • Warin Global Investments (2)
Франция Луидор 1787 I на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Франция Луидор 1787 I на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
657 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франция Луидор 1787 I на аукционе Heritage - February 29, 2024
Продавец Heritage
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 780 USD
Франция Луидор 1787 I на аукционе Heritage - June 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Франция Луидор 1787 I на аукционе cgb.fr - December 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1787 I на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 I на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 I на аукционе cgb.fr - June 7, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1787 I на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1787 I на аукционе Roma Numismatics - March 28, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 28 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 I на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1787 I на аукционе FEYDEAU BOURSE - April 22, 2021
Продавец FEYDEAU BOURSE
Дата 22 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 I на аукционе cgb.fr - April 28, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 28 апреля 2020
Сохранность XF
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Франция Луидор 1787 I на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 I на аукционе Tauler & Fau - October 22, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 I на аукционе Aurea - October 8, 2019
Продавец Aurea
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Франция Луидор 1787 I на аукционе Aurea - April 9, 2019
Продавец Aurea
Дата 9 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
Франция Луидор 1787 I на аукционе Warin Global Investments - January 16, 2019
Продавец Warin Global Investments
Дата 16 января 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1787 I на аукционе Heritage - January 16, 2019
Франция Луидор 1787 I на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция Луидор 1787 I на аукционе Rauch - November 14, 2018
Продавец Rauch
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 I на аукционе Warin Global Investments - November 13, 2018
Продавец Warin Global Investments
Дата 13 ноября 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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