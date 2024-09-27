Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1787 года D. Лион (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лион
Фотография: Editions V. GADOURY
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 108,678
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1787
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лион
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1787 года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 51366 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4600 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU50 NGC
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Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
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Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец HAYNAULT
Дата 26 марта 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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