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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1787 года D. Лион (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лион

Аверс монеты - Двойной луидор 1787 года D Лион - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1787 года D Лион - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Editions V. GADOURY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 108,678

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1787
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лион
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1787 года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 51366 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4600 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
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  • Heritage (4)
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  • Künker (3)
  • Monedalia.es (2)
  • Sonntag (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (3)
  • VINCHON (2)
  • WAG (1)
Франция Двойной луидор 1787 D на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1787 D на аукционе VINCHON - May 23, 2024
Продавец VINCHON
Дата 23 мая 2024
Сохранность F
Цена
1191 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Франция Двойной луидор 1787 D на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1712 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Франция Двойной луидор 1787 D на аукционе Heritage - June 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 D на аукционе Heritage - June 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 D на аукционе VINCHON - June 29, 2022
Продавец VINCHON
Дата 29 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 D на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 D на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 D на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 D на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 D на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 D на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 D на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 D на аукционе V. GADOURY - June 20, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 D на аукционе iNumis - March 5, 2019
Продавец iNumis
Дата 5 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 D на аукционе HAYNAULT - March 26, 2018
Продавец HAYNAULT
Дата 26 марта 2018
Сохранность F
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 D на аукционе V. GADOURY - November 14, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 D на аукционе WAG - September 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 D на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 D на аукционе Gorny & Mosch - October 21, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 D на аукционе Heritage - May 30, 2008
Франция Двойной луидор 1787 D на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность AU50 ANACS
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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