Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1787 года N. Монпелье (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Монпелье
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 27,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1787
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Монпелье
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1787 года со знаком N. Монпелье. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 2200 EUR. Торги состоялись 15 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
2139 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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