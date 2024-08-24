Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1787 года N. Монпелье (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Монпелье

Аверс монеты - Двойной луидор 1787 года N Монпелье - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1787 года N Монпелье - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 27,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1787
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Монпелье
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1787 года со знаком N. Монпелье. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 2200 EUR. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • cgb.fr (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • UBS (2)
  • V. GADOURY (2)
Франция Двойной луидор 1787 N на аукционе cgb.fr - June 6, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
1190 $
Цена в валюте аукциона 1111 EUR
Франция Двойной луидор 1787 N на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
2139 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Франция Двойной луидор 1787 N на аукционе V. GADOURY - May 14, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1787 N на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2014
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1787 N на аукционе UBS - September 6, 2010
Продавец UBS
Дата 6 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1787 N на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Людовика XVI Монеты Франции 1787 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом Двойной луидор Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск