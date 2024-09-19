Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1787 года I. Лимож (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лимож
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 10,117
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1787
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лимож
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1787 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 554 проданному на аукционе MDC Monaco за 2200 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1050 $
Цена в валюте аукциона 1050 USD
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 июля 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец iNumis
Дата 9 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 12 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 19 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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