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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1787 года I. Лимож (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лимож

Аверс монеты - Двойной луидор 1787 года I Лимож - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1787 года I Лимож - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 10,117

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1787
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лимож
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1787 года со знаком I. Лимож. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 554 проданному на аукционе MDC Monaco за 2200 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1050 $
Цена в валюте аукциона 1050 USD
Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
1058 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе Heritage - July 11, 2019
Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе Heritage - July 11, 2019
Продавец Heritage
Дата 11 июля 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе iNumis - October 9, 2018
Продавец iNumis
Дата 9 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе Heritage - April 23, 2018
Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе Stack's - January 16, 2018
Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе Heritage - September 12, 2017
Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе iNumis - June 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 июня 2017
Сохранность VF
Цена
Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе Stack's - August 10, 2016
Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе Stack's - August 10, 2016
Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе Jean ELSEN - September 12, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 12 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2014
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе iNumis - October 19, 2012
Продавец iNumis
Дата 19 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе Heritage - September 12, 2011
Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе Stack's - January 9, 2011
Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе Stack's - January 9, 2011
Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 I на аукционе Baldwin's - May 3, 2010
Продавец Baldwin's
Дата 3 мая 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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