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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1787 года R. Орлеан (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Орлеан

Аверс монеты - Луидор 1787 года R Орлеан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1787 года R Орлеан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: cgb.fr

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1787
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Орлеан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1787 года со знаком R. Орлеан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 481518 проданному на аукционе cgb.fr за 620 EUR. Торги состоялись 26 января 2021.

Сохранность
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  • cgb.fr (2)
Франция Луидор 1787 R на аукционе cgb.fr - April 27, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
628 $
Цена в валюте аукциона 520 EUR
Франция Луидор 1787 R на аукционе cgb.fr - January 26, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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