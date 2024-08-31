Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1787 года R. Орлеан (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Орлеан
Фотография: cgb.fr
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1787
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Орлеан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1787 года со знаком R. Орлеан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 481518 проданному на аукционе cgb.fr за 620 EUR. Торги состоялись 26 января 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- cgb.fr (2)
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