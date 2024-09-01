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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1787 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - Луидор 1787 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1787 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 304,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1787
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1787 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 30697 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1087 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Baldwin's (1)
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  • Maître Wattebled (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Spink (2)
  • UBS (2)
  • VINCHON (1)
  • WAG (1)
Франция Луидор 1787 W на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
674 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Франция Луидор 1787 W на аукционе VINCHON - May 25, 2023
Продавец VINCHON
Дата 25 мая 2023
Сохранность F
Цена
1022 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Франция Луидор 1787 W на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 W на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Франция Луидор 1787 W на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Франция Луидор 1787 W на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 W на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 W на аукционе Heritage - September 12, 2017
Франция Луидор 1787 W на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1787 W на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 W на аукционе Heritage - April 10, 2017
Франция Луидор 1787 W на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция Луидор 1787 W на аукционе Künker - May 21, 2015
Продавец Künker
Дата 21 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 W на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
Франция Луидор 1787 W на аукционе Spink - December 16, 2014
Продавец Spink
Дата 16 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 W на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
Франция Луидор 1787 W на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 W на аукционе Baldwin's - May 8, 2013
Продавец Baldwin's
Дата 8 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 W на аукционе HERVERA - December 18, 2012
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 W на аукционе Soler y Llach - December 17, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
Франция Луидор 1787 W на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Франция Луидор 1787 W на аукционе Eeckhout - November 11, 2011
Продавец Eeckhout
Дата 11 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 W на аукционе Spink - March 29, 2006
Продавец Spink
Дата 29 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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