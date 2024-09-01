Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1787 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лилль
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 304,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1787
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1787 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 30697 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1087 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 16 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 8 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность VF
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Продавец Eeckhout
Дата 11 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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