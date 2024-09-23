Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1787 года K. Бордо (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Бордо
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 42,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1787
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Бордо
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1787 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 29418 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 4 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Joron-Derem - Parsy
Дата 9 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 17 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 7 декабря 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 2 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 8 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи Двойной луидор 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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