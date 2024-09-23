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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1787 года K. Бордо (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Бордо

Аверс монеты - Двойной луидор 1787 года K Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1787 года K Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 42,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1787
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Бордо
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1787 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 29418 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Auctiones (2)
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  • SINCONA (2)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • VINCHON (1)
Франция Двойной луидор 1787 K на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
1339 $
Цена в валюте аукциона 1200 CHF
Франция Двойной луидор 1787 K на аукционе VINCHON - June 29, 2022
Продавец VINCHON
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
1747 $
Цена в валюте аукциона 1660 EUR
Франция Двойной луидор 1787 K на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 K на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 K на аукционе Joron-Derem - Parsy - July 9, 2020
Продавец Joron-Derem - Parsy
Дата 9 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 K на аукционе Heritage - January 21, 2020
Франция Двойной луидор 1787 K на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 K на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Франция Двойной луидор 1787 K на аукционе Monnaies d'Antan - November 17, 2018
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1787 K на аукционе Auctiones - March 18, 2018
Продавец Auctiones
Дата 18 марта 2018
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1787 K на аукционе Rauch - March 24, 2017
Продавец Rauch
Дата 24 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 K на аукционе Auctiones - January 17, 2016
Продавец Auctiones
Дата 17 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 K на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
Франция Двойной луидор 1787 K на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 K на аукционе Heritage - January 5, 2015
Франция Двойной луидор 1787 K на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS64 NGC
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Франция Двойной луидор 1787 K на аукционе Chaponnière - November 26, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность F
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 K на аукционе Heritage - April 16, 2014
Франция Двойной луидор 1787 K на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 K на аукционе Chaponnière - December 7, 2013
Продавец Chaponnière
Дата 7 декабря 2013
Сохранность F
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 K на аукционе Baldwin's - February 2, 2013
Продавец Baldwin's
Дата 2 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 K на аукционе iNumis - December 8, 2011
Продавец iNumis
Дата 8 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1787 K на аукционе Jean ELSEN - June 17, 2011
Продавец Jean ELSEN
Дата 17 июня 2011
Сохранность Нет оценки
Цена
Франция Двойной луидор 1787 K на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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