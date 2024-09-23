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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1787 года D. Лион (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лион

Аверс монеты - Луидор 1787 года D Лион - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1787 года D Лион - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 423,885

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1787
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лион
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1787 года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе The New York Sale за 2900 USD. Торги состоялись 11 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • New York Sale (1)
  • SINCONA (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (2)
Франция Луидор 1787 D на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Франция Луидор 1787 D на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Франция Луидор 1787 D на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
464 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Франция Луидор 1787 D на аукционе Heritage - June 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
492 $
Цена в валюте аукциона 492 USD
Франция Луидор 1787 D на аукционе Aurora Numismatica - May 22, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция Луидор 1787 D на аукционе Heritage - March 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Франция Луидор 1787 D на аукционе New York Sale - January 11, 2023
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1787 D на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 D на аукционе Stack's - January 15, 2022
Франция Луидор 1787 D на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция Луидор 1787 D на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 D на аукционе Heritage - March 25, 2021
Франция Луидор 1787 D на аукционе Heritage - March 25, 2021
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция Луидор 1787 D на аукционе iNumis - October 6, 2020
Продавец iNumis
Дата 6 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 D на аукционе Heritage - April 29, 2019
Франция Луидор 1787 D на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
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Франция Луидор 1787 D на аукционе ALDE & OGN / Guillard - June 12, 2018
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
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Франция Луидор 1787 D на аукционе Hess Divo - May 29, 2018
Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2018
Сохранность VF
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Франция Луидор 1787 D на аукционе Hess Divo - May 29, 2018
Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 D на аукционе Heritage Eur - May 18, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 D на аукционе Heritage - February 22, 2018
Франция Луидор 1787 D на аукционе Heritage - February 22, 2018
Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 D на аукционе Heritage - September 12, 2017
Франция Луидор 1787 D на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция Луидор 1787 D на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1787 D на аукционе Felzmann - March 2, 2016
Продавец Felzmann
Дата 2 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 D на аукционе Heritage - February 12, 2015
Франция Луидор 1787 D на аукционе Heritage - February 12, 2015
Продавец Heritage
Дата 12 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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