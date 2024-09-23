Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1787 года D. Лион (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лион
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 423,885
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1787
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лион
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1787 года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе The New York Sale за 2900 USD. Торги состоялись 11 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
492 $
Цена в валюте аукциона 492 USD
Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец iNumis
Дата 6 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 2 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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