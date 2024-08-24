Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1787 года N. Монпелье (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Монпелье
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 44,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1787
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Монпелье
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1787 года со знаком N. Монпелье. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 697627 проданному на аукционе cgb.fr за 600 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Soler y Llach (2)
Продавец cgb.fr
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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