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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1787 года N. Монпелье (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Монпелье

Аверс монеты - Луидор 1787 года N Монпелье - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1787 года N Монпелье - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 44,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1787
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Монпелье
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1787 года со знаком N. Монпелье. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 697627 проданному на аукционе cgb.fr за 600 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • cgb.fr (2)
  • Emporium Hamburg (1)
  • HERVERA (2)
  • Soler y Llach (2)
Франция Луидор 1787 N на аукционе cgb.fr - September 5, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
658 $
Цена в валюте аукциона 610 EUR
Франция Луидор 1787 N на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
549 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Франция Луидор 1787 N на аукционе cgb.fr - December 7, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1787 N на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 N на аукционе Soler y Llach - July 11, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 N на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Франция Луидор 1787 N на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Луидор 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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