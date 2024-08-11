Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1787 года T. Нант (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Нант
Фотография: Olivier Goujon Numismatique
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 221,101
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1787
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Нант
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1787 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 30247 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2400 USD. Торги состоялись 11 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
747 $
Цена в валюте аукциона 688 EUR
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Olivier Goujon
Дата 2 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Где продать?
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