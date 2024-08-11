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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1787 года T. Нант (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Нант

Аверс монеты - Луидор 1787 года T Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1787 года T Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Olivier Goujon Numismatique

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 221,101

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1787
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Нант
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1787 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 30247 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2400 USD. Торги состоялись 11 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Луидор 1787 T на аукционе Beaussant Lefèvre - March 22, 2024
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
747 $
Цена в валюте аукциона 688 EUR
Франция Луидор 1787 T на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
556 $
Цена в валюте аукциона 510 EUR
Франция Луидор 1787 T на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 T на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 T на аукционе New York Sale - January 11, 2023
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция Луидор 1787 T на аукционе cgb.fr - December 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1787 T на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 T на аукционе Chaponnière - November 13, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 T на аукционе Beaussant Lefèvre - April 7, 2022
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 T на аукционе Olivier Goujon - April 2, 2022
Продавец Olivier Goujon
Дата 2 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 T на аукционе Stack's - June 27, 2019
Франция Луидор 1787 T на аукционе Stack's - June 27, 2019
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Франция Луидор 1787 T на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Франция Луидор 1787 T на аукционе Auction World - October 15, 2017
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Франция Луидор 1787 T на аукционе Heritage - September 12, 2017
Франция Луидор 1787 T на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция Луидор 1787 T на аукционе Heritage - January 18, 2017
Франция Луидор 1787 T на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Франция Луидор 1787 T на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 T на аукционе Stack's - August 10, 2016
Франция Луидор 1787 T на аукционе Stack's - August 10, 2016
Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция Луидор 1787 T на аукционе Stack's - August 19, 2015
Франция Луидор 1787 T на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Франция Луидор 1787 T на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1787 T на аукционе cgb.fr - June 18, 2014
Продавец cgb.fr
Дата 18 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1787 T на аукционе Auctiones - June 15, 2014
Продавец Auctiones
Дата 15 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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