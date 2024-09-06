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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1787 года T. Нант (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Нант

Аверс монеты - Двойной луидор 1787 года T Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1787 года T Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,073

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1787
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Нант
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1787 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 2949 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 890 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2014.

Сохранность
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  • Gärtner (2)
  • Grün (2)
  • V. GADOURY (1)
Франция Двойной луидор 1787 T на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1787 T на аукционе Gärtner - June 10, 2021
Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1787 T на аукционе V. GADOURY - November 14, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1787 T на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
1111 $
Цена в валюте аукциона 890 EUR
Франция Двойной луидор 1787 T на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность VF
Цена
954 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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