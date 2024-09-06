Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1787 года T. Нант (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Нант
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,073
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1787
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Нант
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1787 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 2949 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 890 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2014.
Сохранность
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