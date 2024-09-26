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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1789 года K "Тип 1785-1792". Бордо (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Бордо

Аверс монеты - Двойной луидор 1789 года K "Тип 1785-1792" Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1789 года K "Тип 1785-1792" Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 23,418

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1789
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Бордо
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1789 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 99243 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 27 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
  • V. GADOURY (1)
Франция Двойной луидор 1789 K на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Франция Двойной луидор 1789 K на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
1831 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Франция Двойной луидор 1789 K на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Франция Двойной луидор 1789 K на аукционе Heritage - December 21, 2023
Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1260 $
Цена в валюте аукциона 1260 USD
Франция Двойной луидор 1789 K на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
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Франция Двойной луидор 1789 K на аукционе cgb.fr - September 5, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 K на аукционе Heritage - June 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 K на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1789 K на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 K на аукционе Lugdunum - December 16, 2022
Продавец Lugdunum
Дата 16 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 K на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 K на аукционе cgb.fr - June 7, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 K на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 K на аукционе Heritage - February 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
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Франция Двойной луидор 1789 K на аукционе Stack's - February 25, 2021
Франция Двойной луидор 1789 K на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF45 PCGS
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Франция Двойной луидор 1789 K на аукционе cgb.fr - December 8, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 8 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 K на аукционе GINZA - October 10, 2020
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 K на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 K на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 K на аукционе Heritage - January 21, 2020
Франция Двойной луидор 1789 K на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 K на аукционе Jean ELSEN - June 14, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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