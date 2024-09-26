Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1789 года K "Тип 1785-1792". Бордо (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Бордо
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 23,418
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1789
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Бордо
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1789 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 99243 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 27 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
1831 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1260 $
Цена в валюте аукциона 1260 USD
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Lugdunum
Дата 16 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 8 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?
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