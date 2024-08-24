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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1786 года AA. Мец (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Мец

Аверс монеты - Двойной луидор 1786 года AA Мец - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1786 года AA Мец - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Matos, Esteves & Pacheco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 306,513

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1786
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Мец
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1786 года со знаком AA. Мец. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1725 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Двойной луидор 1786 AA на аукционе Heritage - April 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Франция Двойной луидор 1786 AA на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1140 USD
Франция Двойной луидор 1786 AA на аукционе Attica Auctions - December 10, 2023
Продавец Attica Auctions
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 AA на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 AA на аукционе Roma Numismatics - July 6, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 AA на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 AA на аукционе Heritage - December 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 AA на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 AA на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 AA на аукционе VINCHON - June 29, 2022
Продавец VINCHON
Дата 29 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 AA на аукционе Attica Auctions - June 26, 2022
Продавец Attica Auctions
Дата 26 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1786 AA на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 AA на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - May 13, 2022
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 13 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 AA на аукционе Roma Numismatics - March 28, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 28 марта 2022
Сохранность XF
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Франция Двойной луидор 1786 AA на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 AA на аукционе Heritage - February 11, 2021
Франция Двойной луидор 1786 AA на аукционе Heritage - February 11, 2021
Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 AA на аукционе Spink - December 13, 2020
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 AA на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 AA на аукционе Stack's - August 14, 2019
Франция Двойной луидор 1786 AA на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 AA на аукционе V. GADOURY - June 20, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1786 AA на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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