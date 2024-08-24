Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1786 года AA. Мец (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Мец
Фотография: Matos, Esteves & Pacheco
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 306,513
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1786
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Мец
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1786 года со знаком AA. Мец. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1725 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1140 USD
Продавец Attica Auctions
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 13 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 28 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 13 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 20 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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