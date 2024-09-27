Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1777 года K. Бордо (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Бордо
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 39,083
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1777
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Бордо
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1777 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 4200 EUR. Торги состоялись 12 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- cgb.fr (1)
- Goldberg (1)
- Grün (1)
- Heritage (1)
- Künker (1)
- MDC Monaco (1)
- UBS (1)
- V. GADOURY (1)
Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 29 октября 2009
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Двойной луидор 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск