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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1777 года K. Бордо (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Бордо

Аверс монеты - Двойной луидор 1777 года K Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1777 года K Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 39,083

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1777
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Бордо
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1777 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 4200 EUR. Торги состоялись 12 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • V. GADOURY (1)
Франция Двойной луидор 1777 K на аукционе V. GADOURY - March 12, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 12 марта 2022
Сохранность XF
Цена
4583 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Франция Двойной луидор 1777 K на аукционе MDC Monaco - March 5, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность VF
Цена
2190 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Франция Двойной луидор 1777 K на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 K на аукционе cgb.fr - March 10, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 K на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 K на аукционе Heritage - August 16, 2010
Франция Двойной луидор 1777 K на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 K на аукционе Goldberg - October 29, 2009
Франция Двойной луидор 1777 K на аукционе Goldberg - October 29, 2009
Продавец Goldberg
Дата 29 октября 2009
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 K на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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