Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1783 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лилль
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 27,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1783
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1783 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 7000 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (2)
- Leu (1)
- MDC Monaco (1)
- Numismatica Genevensis (1)
- Rauch (1)
- V. GADOURY (2)
- VINCHON (1)
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
5570 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Двойной луидор 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск