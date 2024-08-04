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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1783 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - Двойной луидор 1783 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1783 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 27,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1783
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1783 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 7000 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (2)
  • Leu (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Rauch (1)
  • V. GADOURY (2)
  • VINCHON (1)
Франция Двойной луидор 1783 W на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
5570 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Франция Двойной луидор 1783 W на аукционе V. GADOURY - May 14, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 14 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
6041 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Франция Двойной луидор 1783 W на аукционе Numismatica Genevensis - November 19, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1783 W на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1783 W на аукционе Rauch - November 14, 2018
Продавец Rauch
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1783 W на аукционе VINCHON - May 30, 2017
Продавец VINCHON
Дата 30 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1783 W на аукционе Heritage - September 10, 2014
Франция Двойной луидор 1783 W на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1783 W на аукционе Heritage - January 9, 2006
Франция Двойной луидор 1783 W на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность UNC
Цена
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Франция Двойной луидор 1783 W на аукционе Leu - May 7, 2001
Продавец Leu
Дата 7 мая 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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