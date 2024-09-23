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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1783 года

Золотые монеты

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Двойной луидор 1783 A Париж
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0 0
Аверс
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Двойной луидор 1783 AA Мец
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1783 B Руан
Средняя цена 2900 $
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0 2
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1783 K Бордо
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1783 M Тулуза
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1783 T Нант
Средняя цена 2900 $
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0 1
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1783 W Лилль
Средняя цена 5300 $
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0 9
Аверс
Реверс
Луидор 1783 & Экс-ан-Прованс
Средняя цена
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0 0
Аверс
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Луидор 1783 A Париж
Средняя цена 2900 $
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0 2
Аверс
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Луидор 1783 H Ля-Рошель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
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Луидор 1783 M Тулуза
Средняя цена
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0 0
Аверс
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Луидор 1783 N Монпелье
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