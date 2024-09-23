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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1783 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - Луидор 1783 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1783 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,14 гр
  • Чистого золота (0,24 oz) 7,4644 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 90,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1783
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1783 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 99127 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Франция Луидор 1783 A на аукционе Heritage - January 16, 2022
Продавец Heritage
Дата 16 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
2880 $
Цена в валюте аукциона 2880 USD
Франция Луидор 1783 A на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Луидор 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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