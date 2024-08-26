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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1783 года T. Нант (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Нант

Аверс монеты - Двойной луидор 1783 года T Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1783 года T Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,683

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1783
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Нант
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1783 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1460 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 2450 EUR. Торги состоялись 18 мая 2018.

Сохранность
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  • Reinhard Fischer (1)
Франция Двойной луидор 1783 T на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
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