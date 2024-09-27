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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1783 года B. Руан (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Руан

Аверс монеты - Двойной луидор 1783 года B Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1783 года B Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,956

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1783
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Руан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1783 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1088 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2867 USD. Торги состоялись 22 марта 2022.

Сохранность
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Франция Двойной луидор 1783 B на аукционе Stack's - March 22, 2022
Франция Двойной луидор 1783 B на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
2867 $
Цена в валюте аукциона 2867 USD
Франция Двойной луидор 1783 B на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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