Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1783 года B. Руан (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Руан
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,956
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1783
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Руан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1783 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1088 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2867 USD. Торги состоялись 22 марта 2022.
Сохранность
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- Künker (1)
- Stack's (1)
Где продать?
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