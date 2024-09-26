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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1789 года T "Тип 1785-1792". Нант (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Нант

Аверс монеты - Двойной луидор 1789 года T "Тип 1785-1792" Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1789 года T "Тип 1785-1792" Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1789
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Нант
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1789 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 26 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Goldberg (2)
  • Künker (1)
  • New York Sale (1)
  • UBS (1)
Франция Двойной луидор 1789 T на аукционе Goldberg - February 1, 2023
Продавец Goldberg
Дата 1 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Франция Двойной луидор 1789 T на аукционе New York Sale - January 11, 2023
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Франция Двойной луидор 1789 T на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Франция Двойной луидор 1789 T на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Франция Двойной луидор 1789 T на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность AU
Цена
3375 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Франция Двойной луидор 1789 T на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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