Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1789 года T "Тип 1785-1792". Нант (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Нант
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1789
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Нант
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1789 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 26 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 1 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Где продать?
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