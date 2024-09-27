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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1789 года W "Тип 1785-1792". Лилль (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - Двойной луидор 1789 года W "Тип 1785-1792" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1789 года W "Тип 1785-1792" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1789
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1789 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 371 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 1600 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Coinhouse (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Spink (1)
  • V. GADOURY (1)
Франция Двойной луидор 1789 W на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Франция Двойной луидор 1789 W на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1412 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Франция Двойной луидор 1789 W на аукционе Coinhouse - October 8, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1113 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Франция Двойной луидор 1789 W на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 W на аукционе Busso Peus - May 17, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 W на аукционе Heritage - April 29, 2019
Франция Двойной луидор 1789 W на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Франция Двойной луидор 1789 W на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 W на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1789 W на аукционе Spink - June 23, 2010
Продавец Spink
Дата 23 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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