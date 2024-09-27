Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1789 года W "Тип 1785-1792". Лилль (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лилль
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1789
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1789 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 371 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 1600 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- V. GADOURY (1)
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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