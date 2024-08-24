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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1791 года M. Тулуза (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Тулуза

Аверс монеты - Двойной луидор 1791 года M Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1791 года M Тулуза - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 8,921

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1791
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Тулуза
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1791 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 696 проданному на аукционе iNumis за 2092 EUR. Торги состоялись 2 июня 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • cgb.fr (1)
  • Florange (1)
  • iNumis (1)
  • Morton & Eden (2)
  • Niemczyk (1)
  • V. GADOURY (1)
Франция Двойной луидор 1791 M на аукционе Morton & Eden - November 26, 2021
Продавец Morton & Eden
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
1265 $
Цена в валюте аукциона 950 GBP
Франция Двойной луидор 1791 M на аукционе Morton & Eden - November 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
1034 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Франция Двойной луидор 1791 M на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Франция Двойной луидор 1791 M на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1791 M на аукционе Florange - May 25, 2018
Продавец Florange
Дата 25 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Франция Двойной луидор 1791 M на аукционе V. GADOURY - November 14, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Франция Двойной луидор 1791 M на аукционе iNumis - June 2, 2015
Продавец iNumis
Дата 2 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Франция Двойной луидор 1791 M на аукционе cgb.fr - June 21, 2012
Продавец cgb.fr
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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