Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1791 года M. Тулуза (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Тулуза
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 8,921
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1791
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Тулуза
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1791 года со знаком M. Тулуза. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 696 проданному на аукционе iNumis за 2092 EUR. Торги состоялись 2 июня 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- cgb.fr (1)
- Florange (1)
- iNumis (1)
- Morton & Eden (2)
- Niemczyk (1)
- V. GADOURY (1)
Продавец Morton & Eden
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
1265 $
Цена в валюте аукциона 950 GBP
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
1034 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Florange
Дата 25 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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