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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1791 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Двойной луидор 1791 A Париж
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1791 AA Мец
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1791 B Руан
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1791 BB Страсбург
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1791 K Бордо
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1791 M Тулуза
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1791 T Нант
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1791 W Лилль
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1791 D Лион
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1791 H Ля-Рошель
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Луидор 1791 I Лимож
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1791 MA Марсель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1791 N Монпелье
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Луидор 1791 R Орлеан
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1791 T Нант
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1791 W Лилль
Средняя цена 610 $
Продажи
0 1
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