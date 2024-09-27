Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1791 года K. Бордо (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Бордо

Аверс монеты - Двойной луидор 1791 года K Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1791 года K Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Editions V. GADOURY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 903

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1791
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Бордо
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1791 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 2300 EUR. Торги состоялись 12 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Ars Time (1)
  • Numphil (1)
  • Spink (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (2)
Франция Двойной луидор 1791 K на аукционе V. GADOURY - March 12, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 12 марта 2022
Сохранность XF
Цена
2510 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Франция Двойной луидор 1791 K на аукционе V. GADOURY - November 14, 2015
Продавец V. GADOURY
Дата 14 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
970 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Франция Двойной луидор 1791 K на аукционе Numphil - June 11, 2014
Продавец Numphil
Дата 11 июня 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1791 K на аукционе Ars Time - December 17, 2013
Продавец Ars Time
Дата 17 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1791 K на аукционе Spink - September 25, 2006
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция Двойной луидор 1791 K на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Людовика XVI Монеты Франции 1791 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом Двойной луидор Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск