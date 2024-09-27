Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1791 года K. Бордо (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Бордо
Фотография: Editions V. GADOURY
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 903
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1791
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Бордо
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1791 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 2300 EUR. Торги состоялись 12 марта 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Ars Time (1)
- Numphil (1)
- Spink (1)
- UBS (1)
- V. GADOURY (2)
Продавец Numphil
Дата 11 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 25 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
******
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