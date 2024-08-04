Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1791 года N. Монпелье (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Монпелье
Фотография: Editions V. GADOURY
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,389
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1791
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Монпелье
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1791 года со знаком N. Монпелье. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 849 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 2300 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2019.
Сохранность
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