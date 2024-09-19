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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1791 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - Луидор 1791 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1791 года W Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,562

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1791
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1791 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1080 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 550 EUR. Торги состоялись 11 марта 2016.

Сохранность
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Франция Луидор 1791 W на аукционе Jean ELSEN - March 11, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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