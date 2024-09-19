Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1791 года W. Лилль (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лилль
Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,562
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1791
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1791 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1080 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 550 EUR. Торги состоялись 11 марта 2016.
Сохранность
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