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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1791 года B. Руан (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Руан

Аверс монеты - Двойной луидор 1791 года B Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1791 года B Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,072

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1791
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Руан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1791 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 1200 CHF. Торги состоялись 26 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
Франция Двойной луидор 1791 B на аукционе Heritage - January 3, 2019
Франция Двойной луидор 1791 B на аукционе Heritage - January 3, 2019
Продавец Heritage
Дата 3 января 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Франция Двойной луидор 1791 B на аукционе MDC Monaco - December 2, 2016
Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Франция Двойной луидор 1791 B на аукционе Monnaies d'Antan - May 21, 2016
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2016
Сохранность F
Цена
Франция Двойной луидор 1791 B на аукционе Chaponnière - November 26, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
1246 $
Цена в валюте аукциона 1200 CHF

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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