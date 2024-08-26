Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1791 года B. Руан (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Руан
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,072
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1791
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Руан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1791 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 1200 CHF. Торги состоялись 26 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Где продать?
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