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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1791 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - Двойной луидор 1791 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1791 года A Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 34,088

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1791
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1791 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 613 проданному на аукционе iNumis за 2950 EUR. Торги состоялись 21 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • Heritage (2)
  • iNumis (1)
  • London Coins (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (1)
Франция Двойной луидор 1791 A на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
1109 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Франция Двойной луидор 1791 A на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
1028 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Франция Двойной луидор 1791 A на аукционе Heritage - April 23, 2018
Франция Двойной луидор 1791 A на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1791 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1791 A на аукционе Heritage - September 11, 2012
Франция Двойной луидор 1791 A на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1791 A на аукционе iNumis - October 21, 2011
Продавец iNumis
Дата 21 октября 2011
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1791 A на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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