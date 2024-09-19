Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1791 года A. Париж (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Париж
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 34,088
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1791
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1791 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 613 проданному на аукционе iNumis за 2950 EUR. Торги состоялись 21 октября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
1109 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец iNumis
Дата 21 октября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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