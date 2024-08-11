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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1791 года AA. Мец (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Мец

Аверс монеты - Двойной луидор 1791 года AA Мец - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1791 года AA Мец - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,150

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1791
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Мец
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1791 года со знаком AA. Мец. Это золотая монета периода Людовика XVI

Сохранность
  • Все фирмы
  • MDC Monaco (1)
Франция Двойной луидор 1791 AA на аукционе MDC Monaco - December 2, 2016
Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

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