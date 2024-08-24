Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1791 года H. Ля-Рошель (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Ля-Рошель
Фотография: Editions V. GADOURY
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,113
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1791
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Ля-Рошель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1791 года со знаком H. Ля-Рошель. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 736 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 2600 EUR. Торги состоялись 22 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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