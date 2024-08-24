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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1785 года A "Тип 1785-1792". Париж (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - Двойной луидор 1785 года A "Тип 1785-1792" Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1785 года A "Тип 1785-1792" Париж - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,30 гр
  • Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 27,014

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1785
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1785 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy за 1750 EUR. Торги состоялись 19 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (2)
  • VINCHON (1)
Франция Двойной луидор 1785 A на аукционе Beaussant Lefèvre - December 19, 2023
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 19 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
1912 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Франция Двойной луидор 1785 A на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Франция Двойной луидор 1785 A на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1785 A на аукционе iNumis - October 6, 2020
Продавец iNumis
Дата 6 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1785 A на аукционе VINCHON - June 5, 2019
Продавец VINCHON
Дата 5 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Франция Двойной луидор 1785 A на аукционе MDC Monaco - December 2, 2016
Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1785 A на аукционе Jean ELSEN - June 10, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1785 A на аукционе Jean ELSEN - March 11, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1785 A на аукционе iNumis - December 8, 2015
Продавец iNumis
Дата 8 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1785 A на аукционе Stack's - August 13, 2014
Франция Двойной луидор 1785 A на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1785 A на аукционе iNumis - October 22, 2013
Продавец iNumis
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1785 A на аукционе iNumis - October 21, 2011
Продавец iNumis
Дата 21 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1785 A на аукционе iNumis - May 26, 2011
Продавец iNumis
Дата 26 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1785 A на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность XF
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Франция Двойной луидор 1785 A на аукционе Jean ELSEN - December 10, 2010
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 декабря 2010
Сохранность Нет оценки
Цена
Франция Двойной луидор 1785 A на аукционе Spink - September 23, 2008
Продавец Spink
Дата 23 сентября 2008
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция Двойной луидор 1785 A на аукционе Stack's - December 19, 2007
Франция Двойной луидор 1785 A на аукционе Stack's - December 19, 2007
Продавец Stack's
Дата 19 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1785 A на аукционе M&M Basel - October 3, 2004
Продавец M&M Basel
Дата 3 октября 2004
Сохранность AU
Цена
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Франция Двойной луидор 1785 A на аукционе UBS - January 26, 2004
Продавец UBS
Дата 26 января 2004
Сохранность XF
Цена
Франция Двойной луидор 1785 A на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность VF
Цена
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Франция Двойной луидор 1785 A на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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