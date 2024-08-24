Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1785 года A "Тип 1785-1792". Париж (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Париж
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,30 гр
- Чистого золота (0,4511 oz) 14,0301 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 27,014
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1785
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1785 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy за 1750 EUR. Торги состоялись 19 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 19 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
1912 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец iNumis
Дата 6 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 10 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 8 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец iNumis
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 21 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 23 сентября 2008
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец M&M Basel
Дата 3 октября 2004
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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