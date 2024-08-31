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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1785 года

Золотые монеты

Аверс
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Двойной луидор 1785 AA Мец
Средняя цена
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0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1785 B Руан
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1785 A Париж
Средняя цена 1300 $
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0 21
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1785 D Лион
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1785 I Лимож
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1785 T Нант
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Двойной луидор 1785 W Лилль
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1785 B Руан
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1785 BB Страсбург
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1785 H Ля-Рошель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1785 N Монпелье
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1785 A Париж
Средняя цена 1100 $
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1 102
Аверс
Реверс
Луидор 1785 AA Мец
Средняя цена 1200 $
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0 8
Аверс
Реверс
Луидор 1785 D Лион
Средняя цена 540 $
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0 7
Аверс
Реверс
Луидор 1785 I Лимож
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Луидор 1785 K Бордо
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Луидор 1785 T Нант
Средняя цена 2300 $
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0 1
Аверс
Реверс
Луидор 1785 W Лилль
Средняя цена 970 $
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0 13
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