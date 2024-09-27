Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1785 года W "Тип 1785-1792". Лилль (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лилль
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1785
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лилль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1785 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1318 проданному на аукционе NumisCorner за 2000 EUR. Торги состоялись 15 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- cgb.fr (3)
- Goldberg (1)
- Heritage (2)
- Jean ELSEN (2)
- Lanz München (1)
- NumisCorner (1)
- UBS (1)
- VINCHON (1)
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
2144 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец cgb.fr
Дата 7 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Lanz München
Дата 8 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец VINCHON
Дата 29 ноября 2017
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Луидор 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск