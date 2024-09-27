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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1785 года W "Тип 1785-1792". Лилль (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лилль

Аверс монеты - Луидор 1785 года W "Тип 1785-1792" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1785 года W "Тип 1785-1792" Лилль - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1785
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лилль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1785 года со знаком W. Лилль. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 1318 проданному на аукционе NumisCorner за 2000 EUR. Торги состоялись 15 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция Луидор 1785 W на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
2144 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Франция Луидор 1785 W на аукционе cgb.fr - September 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
1307 $
Цена в валюте аукциона 1313 EUR
Франция Луидор 1785 W на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Франция Луидор 1785 W на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция Луидор 1785 W на аукционе cgb.fr - March 8, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1785 W на аукционе cgb.fr - September 7, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 7 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1785 W на аукционе Heritage - April 29, 2019
Франция Луидор 1785 W на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция Луидор 1785 W на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1785 W на аукционе Lanz München - December 8, 2017
Продавец Lanz München
Дата 8 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1785 W на аукционе VINCHON - November 29, 2017
Продавец VINCHON
Дата 29 ноября 2017
Сохранность F
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Франция Луидор 1785 W на аукционе Jean ELSEN - March 11, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Франция Луидор 1785 W на аукционе Jean ELSEN - March 11, 2016
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Франция Луидор 1785 W на аукционе Heritage - January 9, 2006
Франция Луидор 1785 W на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция Луидор 1785 W на аукционе UBS - January 26, 2004
Продавец UBS
Дата 26 января 2004
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Луидор 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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