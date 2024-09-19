Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1785 года D "Тип 1785-1792". Лион (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Лион
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 58,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1785
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Лион
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1785 года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 2244 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 520 EUR. Торги состоялись 3 мая 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Beaussant Lefèvre (1)
- Heritage Eur (1)
- HIRSCH (1)
- iNumis (1)
- Jean ELSEN (1)
- MDC Monaco (1)
- Teutoburger (1)
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
610 $
Цена в валюте аукциона 563 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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