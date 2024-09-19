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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1785 года D "Тип 1785-1792". Лион (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Лион

Аверс монеты - Луидор 1785 года D "Тип 1785-1792" Лион - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1785 года D "Тип 1785-1792" Лион - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 58,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1785
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Лион
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1785 года со знаком D. Лион. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 2244 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 520 EUR. Торги состоялись 3 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Beaussant Lefèvre (1)
  • Heritage Eur (1)
  • HIRSCH (1)
  • iNumis (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Teutoburger (1)
Франция Луидор 1785 D на аукционе Beaussant Lefèvre - June 15, 2023
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
610 $
Цена в валюте аукциона 563 EUR
Франция Луидор 1785 D на аукционе Jean ELSEN - June 14, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Франция Луидор 1785 D на аукционе iNumis - June 5, 2018
Продавец iNumis
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1785 D на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1785 D на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Франция Луидор 1785 D на аукционе Heritage Eur - November 19, 2016
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1785 D на аукционе HIRSCH - May 4, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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