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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1785 года AA "Тип 1785-1792". Мец (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Мец

Аверс монеты - Луидор 1785 года AA "Тип 1785-1792" Мец - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1785 года AA "Тип 1785-1792" Мец - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Lugdunum GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 597,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1785
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Мец
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1785 года со знаком AA. Мец. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 614 проданному на аукционе iNumis за 1880 EUR. Торги состоялись 21 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • cgb.fr (2)
  • Heritage (1)
  • iNumis (2)
  • Lugdunum (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • VINCHON (1)
Франция Луидор 1785 AA на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность F15 NGC
Цена
630 $
Цена в валюте аукциона 630 USD
Франция Луидор 1785 AA на аукционе cgb.fr - September 5, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
1133 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Франция Луидор 1785 AA на аукционе VINCHON - December 9, 2021
Продавец VINCHON
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1785 AA на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1785 AA на аукционе Lugdunum - November 5, 2020
Продавец Lugdunum
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция Луидор 1785 AA на аукционе iNumis - March 10, 2015
Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность F
Цена
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Франция Луидор 1785 AA на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Франция Луидор 1785 AA на аукционе iNumis - October 21, 2011
Продавец iNumis
Дата 21 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Луидор 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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