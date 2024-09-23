Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1785 года AA "Тип 1785-1792". Мец (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Мец
Фотография: Lugdunum GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 597,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1785
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Мец
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1785 года со знаком AA. Мец. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 614 проданному на аукционе iNumis за 1880 EUR. Торги состоялись 21 октября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- cgb.fr (2)
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- Lugdunum (1)
- Monnaies d'Antan (1)
- VINCHON (1)
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность F15 NGC
Цена
630 $
Цена в валюте аукциона 630 USD
Продавец VINCHON
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Lugdunum
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Где продать?
Для продажи Луидор 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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