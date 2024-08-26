Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Луидор 1785 года K "Тип 1785-1792". Бордо (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Бордо
Фотография: Auctiones GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,649 гр
- Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 38,304
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Луидор
- Год 1785
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Бордо
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1785 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 98192 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 11 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
2564 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
4800 $
Цена в валюте аукциона 4800 USD
Продавец Auctiones
Дата 16 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 18 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 23 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 15 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 24 мая 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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