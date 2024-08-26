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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1785 года K "Тип 1785-1792". Бордо (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Бордо

Аверс монеты - Луидор 1785 года K "Тип 1785-1792" Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1785 года K "Тип 1785-1792" Бордо - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Auctiones GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 38,304

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1785
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Бордо
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1785 года со знаком K. Бордо. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 98192 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 11 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auctiones (2)
  • cgb.fr (1)
  • Chaponnière (1)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Heritage (1)
  • Leu (1)
  • MDC Monaco (1)
  • UBS (1)
Франция Луидор 1785 K на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
2564 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Франция Луидор 1785 K на аукционе Heritage - October 11, 2020
Франция Луидор 1785 K на аукционе Heritage - October 11, 2020
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
4800 $
Цена в валюте аукциона 4800 USD
Франция Луидор 1785 K на аукционе Auctiones - September 16, 2018
Продавец Auctiones
Дата 16 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1785 K на аукционе Auctiones - March 18, 2018
Продавец Auctiones
Дата 18 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Франция Луидор 1785 K на аукционе Chaponnière - October 23, 2016
Продавец Chaponnière
Дата 23 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Франция Луидор 1785 K на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Франция Луидор 1785 K на аукционе cgb.fr - October 15, 2011
Продавец cgb.fr
Дата 15 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Франция Луидор 1785 K на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 24, 2011
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 24 мая 2011
Сохранность AU
Цена
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Франция Луидор 1785 K на аукционе Leu - April 27, 2008
Продавец Leu
Дата 27 апреля 2008
Сохранность VF
Цена
Франция Луидор 1785 K на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Луидор 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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