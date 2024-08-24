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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Луидор 1785 года T "Тип 1785-1792". Нант (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Нант

Аверс монеты - Луидор 1785 года T "Тип 1785-1792" Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Луидор 1785 года T "Тип 1785-1792" Нант - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Editions V. GADOURY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,649 гр
  • Чистого золота (0,2255 oz) 7,0141 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Луидор
  • Год 1785
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Нант
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Луидор 1785 года со знаком T. Нант. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 732 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 2000 EUR. Торги состоялись 22 октября 2021.

Сохранность
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  • V. GADOURY (1)
Франция Луидор 1785 T на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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