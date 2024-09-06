Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1777 года &. Экс-ан-Прованс (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Экс-ан-Прованс
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 14,000
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1777
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Экс-ан-Прованс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1777 года со знаком &. Экс-ан-Прованс. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 17 мая 2021.
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Где продать?
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