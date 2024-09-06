Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1777 года &. Экс-ан-Прованс (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Экс-ан-Прованс

Аверс монеты - Двойной луидор 1777 года & Экс-ан-Прованс - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1777 года & Экс-ан-Прованс - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 14,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1777
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Экс-ан-Прованс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1777 года со знаком &. Экс-ан-Прованс. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 17 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Chaponnière (1)
  • SINCONA (1)
Франция Двойной луидор 1777 & на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность XF
Цена
3549 $
Цена в валюте аукциона 3200 CHF
Франция Двойной луидор 1777 & на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Людовика XVI Монеты Франции 1777 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом Двойной луидор Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск