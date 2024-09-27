Франция Период: 1775-1940 1775-1940
Двойной луидор 1777 года B. Руан (Франция, Людовик XVI)
Разновидность: Руан
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,32 гр
- Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 6,828
Описание
- Страна Франция
- Период Людовик XVI
- Номинал Двойной луидор
- Год 1777
- Правитель Людовик XVI (Король Франции)
- Монетный двор Руан
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1777 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 4500 CHF. Торги состоялись 26 ноября 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- Chaponnière (1)
- Emporium Hamburg (2)
- Hess Divo (1)
- Künker (2)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
3251 $
Цена в валюте аукциона 2950 EUR
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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