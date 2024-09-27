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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Двойной луидор 1777 года B. Руан (Франция, Людовик XVI)

Разновидность: Руан

Аверс монеты - Двойной луидор 1777 года B Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI Реверс монеты - Двойной луидор 1777 года B Руан - цена золотой монеты - Франция, Людовик XVI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,32 гр
  • Чистого золота (0,4812 oz) 14,9654 гр
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 6,828

Описание

  • Страна Франция
  • Период Людовик XVI
  • Номинал Двойной луидор
  • Год 1777
  • Правитель Людовик XVI (Король Франции)
  • Монетный двор Руан
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты Двойной луидор 1777 года со знаком B. Руан. Это золотая монета периода Людовика XVI. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 4500 CHF. Торги состоялись 26 ноября 2014.

Сохранность
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  • Chaponnière (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Hess Divo (1)
  • Künker (2)
Франция Двойной луидор 1777 B на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
2642 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Франция Двойной луидор 1777 B на аукционе Emporium Hamburg - November 12, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
3251 $
Цена в валюте аукциона 2950 EUR
Франция Двойной луидор 1777 B на аукционе Emporium Hamburg - January 5, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 января 2018
Сохранность VF
Цена
Франция Двойной луидор 1777 B на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция Двойной луидор 1777 B на аукционе Hess Divo - May 22, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Франция Двойной луидор 1777 B на аукционе Chaponnière - November 26, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 26 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Двойной луидор 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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